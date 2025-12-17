Lombardia: programma Agrifood Basket Bond al via da gennaio

Al via dal 12 gennaio 2026 il programma ‘Agrifood Basket Bond’, che stanzia fino a un massimo di 75 milioni di euro di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Mediocredito Centrale – in qualità di investitori – a favore della competitività e della crescita delle PMI della filiera dell’agroalimentare in Lombardia.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio 2026 come previsto dall’Avviso alle imprese pubblicato sul sito di Finlombarda (sezione Prodotti e Servizi) nella pagina dedicata all’iniziativa.

Possono partecipare all’iniziativa le Pmi (con esclusione delle micro – imprese), costituite in forma di società di capitali, con almeno una sede operativa in Lombardia e operanti nei settori agrifood (produzione, trasformazione e commercializzazione), che intendono emettere un minibond (di importo compreso tra 1 e 3,75 milioni di euro) per finanziare la propria operatività (per investimenti o spese correnti).Il programma si avvale della garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si traduce per le imprese emittenti in condizioni finanziarie più vantaggiose.

"Agrifood Basket Bond", ha dichiarato Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, "rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la filiera agroalimentare lombarda, offrendo alle nostre imprese accesso al credito a condizioni più favorevoli. Sostenere gli investimenti significa sostenere redditività, occupazione e innovazione: elementi indispensabili per mantenere la leadership produttiva della Lombardia e accompagnare le nostre imprese in un percorso di crescita strutturata e duratura”.

“Finlombarda", ha sottolineato Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda, "conferma il suo impegno, al fianco di Regione Lombardia, a favore del sistema agroalimentare lombardo, primo a livello nazionale e tra i più rilevanti in Europa sia per dimensione, performance produttive e professionalità, sia per capacità di coniugare tradizione, innovazione e alta qualità”.

“Il programma ‘Agrifood Basket Bond’", ha sottolineato Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, "rappresenta un sostegno concreto alla crescita favorendo l’accesso delle Pmi al mercato dei capitali attraverso l’emissione di minibond. In questo progetto Mcc mette a disposizione la sua esperienza nella strutturazione di operazioni di finanza innovativa a supporto dell’economia reale, per contribuire insieme a Finlombarda e alla Regione a rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari lombarde”.