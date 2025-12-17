Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Toscana: verso riconoscimento distretto biologico "Aldobrandesco"
A Fiesole, tavolo tecnico regionale per fare il punto su presente e futuro
“I distretti biologici in Toscana toccheranno presto quota dodici: dopo il recente riconoscimento di Terre Apuane, a breve si dovrebbe concludere l’iter per quello Aldobrandesco che raggrupperà alcuni comuni del grossetano. Una famiglia sempre più ampia che vede la Toscana ai vertici a livello nazionale, a testimonianza di un impegno verso una visione di sostenibilità, promozione di produzioni e salv...
lml - 56176
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency