Despar Nord: premiato impegno su parità di genere

Despar Nord ha conseguito la certificazione Uni/PdR 125:2022 per la promozione della Parità di Genere, a seguito della validazione del proprio sistema e dei processi interni da parte dell’ente certificatore Dnv.

Questo riconoscimento valorizza un percorso costruito nel tempo, fatto di ascolto, impegno e azioni concrete, volto a promuovere una cultura aziendale sempre più equa e rispettosa delle persone. Un cammino che ha portato Despar Nord – una realtà composta da quasi 10mila collaboratori e collaboratrici, di cui il 62,3% donne – a dotarsi negli anni di strumenti e iniziative orientati al benessere organizzativo, all’inclusione e alla piena valorizzazione di tutte le diversità, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla vita aziendale.

Un’analisi approfondita e articolata quella condotta dall’ente certificatore, al termine di un percorso strutturato che ha previsto la verifica di tutti i 33 indicatori stabiliti dalla prassi Uni/PdR 125:2022 per la categoria delle “grandi aziende”, in cui si colloca il marchio dell’Abete. L’analisi ha abbracciato l’intero ciclo di gestione delle persone: dalle politiche di selezione e assunzione, ai percorsi di crescita e sviluppo professionale, dall’equità salariale fino alle misure di prevenzione e contrasto a ogni forma di abuso o molestia, a tutela di collaboratori e collaboratrici.

Despar Nord si è distinta per l’efficacia delle proprie politiche su numerosi indicatori, grazie a un impegno avviato da tempo e orientato alla costruzione di un ambiente di lavoro sempre più inclusivo. L’azienda ha definito un piano strategico e un programma di comunicazione interna dedicati ai temi della parità e dell’inclusione, con l’obiettivo di favorire un dialogo continuo e strutturato tra collaboratori, collaboratrici e Direzione. In questo percorso si inserisce anche l’istituzione del Comitato di Parità di Genere, dotato di autonomia decisionale e operativa, che coinvolge alcune delle principali funzioni aziendali. Accanto a ciò, Despar Nord ha adottato politiche volte a garantire una partecipazione equa ai percorsi di formazione, crescita e valorizzazione del personale, rafforzando i processi di onboarding e mobilità interna. Particolare attenzione è stata riservata alla formazione capillare di tutto il personale sulle tematiche di diversità e inclusione, oltre alla sensibilizzazione all’adozione di linguaggio e comportamenti rispettosi nei luoghi di lavoro.

Un sistema di gestione operativo che pone la promozione della parità di genere e dell’uguaglianza di opportunità al centro di un percorso di sviluppo sostenibile, orientato alla crescita del benessere organizzativo e alla valorizzazione delle persone. Un impegno che si inserisce pienamente nella più ampia strategia ESG di Despar Nord, volta a integrare la sostenibilità ambientale con la responsabilità sociale d’impresa, rafforzando il legame con i territori e con le comunità in cui l’azienda opera.

“Per noi di Despar Nord questo percorso rappresenta un’evoluzione naturale del nostro impegno verso le persone che scelgono di collaborare e crescere insieme a noi", commenta Massimo Salviato, amministratore delegato di Despar Nord. "Un impegno che da sempre è pienamente coerente con la missione dell’azienda, orientata alla creazione di valore condiviso attraverso l’investimento nel benessere organizzativo e nella coesione sociale. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento perché lo siamo del modo in cui, ogni giorno, diamo concretezza ai valori dell’inclusione e dell’uguaglianza di opportunità. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che il percorso è in continua evoluzione e che esistono ancora margini di miglioramento: per questo intendiamo ampliare e rendere sempre più strutturati i nostri programmi in ambito diversity & inclusion”.

“L’ottenimento di questa certificazione", conclude Patrizia Pituelli, direttore Sviluppo Risorse Umane di Despar Nord, "non è soltanto un attestato della qualità delle iniziative messe in campo per promuovere la cultura della parità di genere, ma rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno quotidiano che l’azienda dedica alle proprie persone. Crediamo profondamente nei valori dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità e, per continuare a migliorare in modo concreto e misurabile, ci siamo dotati di un sistema di gestione per la parità di genere che ci consente di definire azioni strutturate, obiettivi chiari e traguardi misurabili, garantendo al contempo trasparenza e miglioramento continuo. Con questa certificazione, Despar Nord aggiunge oggi un tassello importante al proprio percorso di responsabilità d’impresa, rafforzandone ulteriormente coerenza e visione”.