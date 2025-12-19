Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Barry Callebaut sale in borsa sulle voci di separazione dal cacao
Tra le ipotesi, scissione, vendita quota di minoranza, jv o vendita completa
Prosegue il trend al rialzo in Borsa, al listino svizzero, di Barry Callebaut, il più grande produttore di cioccolato al mondo. Il titolo è partito oggi in rialzo dell1,3% dopo che ieri, 18 dicembre, ha chiuso in rialzo del 2,1% e il 17 dicembre è balzato in avanti del 5,8%. A trainare le azioni è l'indiscrezione che continua a rimbalzare dai canali internazionali, secondo cui Barry Callebaut starebbe val...
Fc - 56191
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency