Ice, Zoppas: export positivo nell'anno

"I numeri export di ottobre del Made in Italy iniziano a fare intravedere un punto di arrivo per il 2025". È questo il commento del presidente Ice Matteo Zoppas circa i dati di ottobre dell'export, pubblicati ieri dall'Istat secondo cui a ottobre 2025 si stima una flessione congiunturale delle esportazioni (-3%) e un aumento dello 0,3% delle importazioni (leggi notizia EFA News).

Zoppas rimarca che la crescita mensile "contribuisce, nonostante tutte le difficoltà, non da ultimo i dazi, a portare l’export annuale con una buona probabilità ad essere in zona positiva. Ad oggi - prosegue il presidente Ice - la buona performance rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, determinata da un mercato Extra Ue del +4,1% e da un UE del +0,5% deve il merito ad alcuni fattori trainanti".

"Nel mese - aggiunge Zoppas - crescono articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+18,5%) e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+13,7%), oltre che all’agroalimentare (+2,5%) che esprime insieme ai farmaceutici una ponderata importante". Il presidente ricorda che calano strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (n.c.a) (-16,1%) e autoveicoli (-7,3%), questi ultimi "anche per una condizione ormai strutturale legata alle politiche del green deal ed alla conseguente concorrenza orientale".

Sulla base di destinazione, a ottobre 2025 rispetto a ottobre 2024, Svizzera (+34,9%), Stati Uniti (+9,7%), paesi OPEC (+15,8%) costituisco le locomotive, mentre il freno riguarda Turchia (-34,8%), Regno Unito (-10,8%) e Paesi Bassi (-12,5%).

"Si evidenzia - conclude Zoppas - che gli Stati Uniti non hanno ancora subito variazioni particolari come impatto dei dazi. Tuttavia, pare che le negoziazioni non abbiano ancora trasferito la maggiore onerosità fiscale sui prezzi. Va usata prudenza ed attendismo per poter giudicare".