UE: produttività lavoro agricolo in forte ascesa

Nel 2025, l'indice di produttività del lavoro agricolo nell'Unione Europea è aumentato di circa il 9,2% rispetto all'anno precedente. Secondo Eurostat, questo aumento è stato trainato da una crescita stimata dell'8,1% del reddito reale dei fattori generato dalle aziende agricole e da una riduzione dell'1,0% del volume di lavoro agricolo.

La produttività del lavoro agricolo è aumentata in 19 paesi dell'UE nel 2025. Gli aumenti più significativi sono stati registrati in Lussemburgo (+40,1%), Polonia (+33,4%) ed Estonia (+30,9%). Al contrario, sono stati stimati cali in 8 paesi dell'UE, con i cali più significativi in Croazia (-14,9%), Portogallo (-10,7%) e Grecia (-8,8%).

Il valore aggiunto lordo del settore agricolo dell'UE è aumentato del 10,3% nel 2025 rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, il valore della produzione agricola è aumentato del 5,3%, mentre i consumi intermedi sono aumentati dell'1,5%.

Nel 2025, la produttività del lavoro agricolo nell'UE è aumentata del 49,4% rispetto al 2015. Nello stesso periodo, l'indice del reddito reale dei fattori nell'UE è aumentato del 20,8%, mentre l'indice dell'input di lavoro agricolo (ovvero la quantità di lavoro necessaria per una determinata quantità produttiva) è diminuito del 19,1%.