Comprare e mangiare europeo: campagna in tutto il mondo
Oltre 200 mln euro per promozione prodotti agroalimentari sostenibili di alta qualità
La Commissione europea ha annunciato un pacchetto record di 205 milioni di euro per cofinanziare attività volte a promuovere prodotti agroalimentari europei sostenibili e di alta qualità nel 2026, sia a livello nazionale che internazionale. Il nuovo programma di promozione mira a rafforzare la competitività globale del settore agroalimentare europeo esplorando nuovi mercati e consolidando quelli esistenti.
Uno dei momenti salienti dell'anno sarà il lancio della campagna "Acquistare prodotti alimentari europei", volta ad aumentare i consumi e a celebrare l'eccellente qualità dei prodotti, rafforzando così il rapporto tra consumatori e produttori. I finanziamenti saranno ripartiti tra la promozione in Paesi terzi come Cina e Nord America e il mercato interno dell'UE, con stanziamenti rispettivamente di 70,3 milioni di euro e 79,7 milioni di euro.
Christophe Hansen, Commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione, ha sottolineato come queste iniziative sono fondamentali per valorizzare i prodotti europei e massimizzare i benefici degli accordi commerciali. "È essenziale promuovere l'alta qualità dei nostri prodotti agricoli, sia all'interno dell'UE che a livello globale", ha dichiarato Hansen. "I nostri programmi di diplomazia economica e promozione contribuiscono a sensibilizzare consumatori e imprese e a garantire che i nostri agricoltori possano beneficiare degli accordi commerciali. Con la nostra nuova campagna che promuove il cibo europeo e le società agricole come parte fondamentale della nostra società/tessuto sociale, faremo un significativo passo avanti nel valorizzare l'eccellenza dei prodotti agroalimentari dell'UE e nel sostenere la crescita e la competitività del nostro settore agricolo".
EFA News - European Food Agency