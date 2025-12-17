Comprare e mangiare europeo: campagna in tutto il mondo

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto record di 205 milioni di euro per cofinanziare attività volte a promuovere prodotti agroalimentari europei sostenibili e di alta qualità nel 2026, sia a livello nazionale che internazionale. Il nuovo programma di promozione mira a rafforzare la competitività globale del settore agroalimentare europeo esplorando nuovi mercati e consolidando quelli esistenti.

Uno dei momenti salienti dell'anno sarà il lancio della campagna "Acquistare prodotti alimentari europei", volta ad aumentare i consumi e a celebrare l'eccellente qualità dei prodotti, rafforzando così il rapporto tra consumatori e produttori. I finanziamenti saranno ripartiti tra la promozione in Paesi terzi come Cina e Nord America e il mercato interno dell'UE, con stanziamenti rispettivamente di 70,3 milioni di euro e 79,7 milioni di euro.

Christophe Hansen, Commissario per l'Agricoltura e l'Alimentazione, ha sottolineato come queste iniziative sono fondamentali per valorizzare i prodotti europei e massimizzare i benefici degli accordi commerciali. "È essenziale promuovere l'alta qualità dei nostri prodotti agricoli, sia all'interno dell'UE che a livello globale", ha dichiarato Hansen. "I nostri programmi di diplomazia economica e promozione contribuiscono a sensibilizzare consumatori e imprese e a garantire che i nostri agricoltori possano beneficiare degli accordi commerciali. Con la nostra nuova campagna che promuove il cibo europeo e le società agricole come parte fondamentale della nostra società/tessuto sociale, faremo un significativo passo avanti nel valorizzare l'eccellenza dei prodotti agroalimentari dell'UE e nel sostenere la crescita e la competitività del nostro settore agricolo".