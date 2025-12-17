Cucina italiana patrimonio Unesco: consegnata targa a Mattarella

"Oggi è stato un onore consegnare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la targa della Cucina italiana, diventata patrimonio dell’Unesco". È quanto scrive il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, sulle proprie pagine social.

"È stato un grande risultato per l’Italia, ottenuto dopo due anni di intenso lavoro. Non potevo non consegnarne il simbolo al rappresentante di tutti gli italiani, ne sarà il miglior custode”, conclude Lollobrigida.

La consegna della targa è avvenuta ieri nel corso di una colazione del presidente Mattarella insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di altri membri del governo in vista del prossimo Consiglio Europeo.