De’ Longhi nell’indice Stoxx Europe 600

Il Gruppo De' Longhi è lieto di annunciare che sarà incluso nell'indice STOXX Europe 600 a partire dall'apertura del mercato del 22 dicembre 2025. Lo STOXX Europe 600 è un importante indice di riferimento del mercato azionario europeo, che comprende 600 tra i titoli azionari più grandi e liquidi del continente.

Questa inclusione, sottolinea il comunicato ufficiale, premia i risultati raggiunti dal Gruppo in termini di capitalizzazione di mercato, performance finanziaria e posizione di leadership nel settore.

"Oggi - commenta il ceo Fabio de’ Longhi - celebriamo un altro importante traguardo nei nostri 25 anni di quotazione alla Borsa di Milano. L'inclusione nello STOXX Europe 600 riconosce formalmente il Gruppo come una delle componenti chiave del mercato azionario europeo, aumentando la nostra visibilità internazionale tra gli investitori istituzionali e retail. Questo riconoscimento sottolinea i solidi risultati che abbiamo costantemente conseguito nel corso degli anni, la forza dei nostri marchi e il nostro impegno per una sostenuta creazione di valore per tutte le nostre persone, i consumatori e gli azionisti.”





