UE: prezzo medio prodotti agricoli in crescita

Le prime stime di Eurostat per il 2025 suggeriscono che il prezzo medio dei prodotti agricoli (output) nell'Unione Europeo sia aumentato del 3% rispetto al 2024. Anche il prezzo medio dei beni e servizi consumati in agricoltura (input) è aumentato, ma in modo più modesto, inferiore all'1%. Questo aumento dei prezzi agricoli segue un leggero calo nel 2024, che ha fatto seguito a una serie di aumenti dal 2021 al 2023.

Le variazioni di prezzo nel 2025 hanno registrato variazioni significative tra i diversi prodotti agricoli. Si sono registrati forti aumenti per bovini (+26%) e uova (+23%), e moderati aumenti per frutta e latte (+10% ciascuno) e pollame (+9%). Al contrario, si sono registrati cali significativi per olio d'oliva (-37%) e patate, comprese le patate da seme (-22%), e diminuzioni più contenute per suini (-6%) e cereali (-1%).

Per quanto riguarda gli input agricoli, si sono registrati moderati aumenti dei prezzi per fertilizzanti e ammendanti (+5%), nonché per le spese veterinarie (+3%). Tuttavia, i prezzi sono diminuiti per i lubrificanti energetici (-2%), le sementi, le piantine e i prodotti fitosanitari (-1% ciascuno).

I prezzi del latte nel 2025 sono stati superiori a quelli del 2024 in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione della Grecia, dove sono diminuiti del 3%. Gli aumenti di prezzo più significativi si sono osservati in Danimarca (+21%), Estonia (+20%) e Lituania e Repubblica Ceca (+17%).