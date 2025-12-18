Nestlé, più soluzioni per ogni fase della maternità

Nestlé amplia la sua gamma Materna con un approccio nutrizionale pionieristico a fasi, progettato per supportare la salute delle donne dal preconcepimento alla gravidanza e al recupero post-partum. Sulla scia del successo del lancio di Materna Expert Preconception Support dello scorso anno, la gamma ora include Materna Expert Healthy Pregnancy e Materna Expert Post-Birth Recovery.

Queste soluzioni brevettate offrono una nutrizione scientificamente provata e personalizzata per ogni fase del percorso di maternità. Aiutano a preparare il corpo alla gravidanza, migliorano la nutrizione materna e offrono benefici a lungo termine per il bambino. Supportate da oltre un decennio di ricerca, le soluzioni sono supportate da 17 brevetti e oltre 20 pubblicazioni peer-reviewed, a dimostrazione della profondità scientifica e dell'impegno di Nestlé nella ricerca a lungo termine.

Materna Expert Preconception Support e Materna Expert Healthy Pregnancy sono stati sviluppati sulla base dei risultati dello studio clinico NiPPeR. Questo studio ha seguito un gruppo di donne dal periodo preconcezionale alla gravidanza e al post-parto per testare una miscela nutrizionale unica a base di probiotici, mio-inositolo e vitamine. L'analisi secondaria ha mostrato un impatto positivo sullo stato dei micronutrienti materni dal periodo preconcezionale al parto, sugli esiti di salute peripartum per le madri e un'associazione con una riduzione del rischio di aumento di peso e obesità nei bambini entro i due anni.

L'alimentazione rimane fondamentale dopo il parto. Materna Expert Post-Birth Recovery completa la gamma supportando il recupero dei tessuti, i livelli di energia e fornendo nutrienti appropriati per l'allattamento, aiutando al contempo le madri a rigenerarsi e recuperare per il proprio benessere e la salute del bambino.

"Queste innovazioni riflettono il nostro costante impegno verso soluzioni basate sulla scienza e la nostra attenzione strategica alla salute delle donne, una piattaforma di crescita fondamentale per Nestlé", ha dichiarato Isabelle Bureau-Franz, responsabile Ricerca e Sviluppo Nutrizione di Nestlé. "Questi lanci sono il risultato di oltre un decennio di rigorosa ricerca attraverso partnership pubblico-private, a dimostrazione di come un'alimentazione personalizzata possa migliorare la salute di madri e bambini e offrire benefici misurabili che durano ben oltre la nascita".

Questo approccio nutrizionale graduale è disponibile per la prima volta in Cina, il secondo Paese per numero di gravidanze all'anno, tramite l'e-commerce transfrontaliero con il marchio Wyeth. Il programma Materna Preconception Support è stato lanciato anche in Brasile lo scorso anno. Altri Paesi seguiranno l'anno prossimo.

"In Nestlé, ci impegniamo a fornire alle donne il miglior supporto nutrizionale in ogni fase della maternità", ha affermato Serena Aboutboul, responsabile del Business Nutrizione di Nestlé. "Questa ulteriore espansione della nostra gamma Materna riflette il nostro impegno nel tradurre la scienza di livello mondiale in soluzioni pratiche che supportino le donne nelle fasi chiave del percorso della maternità. Questi non sono semplici prodotti; rappresentano la nostra promessa di promuovere il benessere delle donne e di nutrire le generazioni future", ha aggiunto.

Con l'evoluzione del mercato globale della salute materna, Nestlé si trova in una posizione unica per soddisfare le esigenze delle donne con soluzioni scientificamente comprovate che consentono loro di ottimizzare la propria salute e quella dei loro bambini. L'ampliamento della gamma Materna con questo approccio graduale rafforza la leadership di Nestlé nella salute delle donne, combinando rigore scientifico e portata globale per fare una differenza significativa per le famiglie.