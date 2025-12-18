Ismea: riaprono principali misure a sostegno di giovani e imprese

Il Consiglio di amministrazione di Ismea ha approvato il preconsuntivo 2025, da cui si evince un andamento ampiamente positivo dei risultati economici dell'Istituto e il budget di previsione 2026.In particolare, il CdA ha preso atto del valore positivo dell'utile ante imposte, che si attesta intorno ai 16 milioni di euro, a conferma della solidità della gestione dell'Ente. Il risultato è riconducibile a...