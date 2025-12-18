Igd: accordo con Coop Alleanza 3.0 per la gestione di ipermercati e supermercati

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., ha sottoscritto oggi un accordo con Coop Alleanza 3.0 a supporto delle attività di gestione tecnica, property management e leasing su un portafoglio di oltre quaranta asset tra centri commerciali, ipermercati e supermercati. Coop Alleanza 3.0 affiderà a IGD i mandati di gestione sia direttamente, sia attraverso gli organismi di gestione preposti, secondo una timeline progressiva dal 2026 al 2028.

IGD amplia così l’attività della business unit Asset services for third parties, dedicata proprio alla gestione di asset di proprietà di terzi, in linea con la strategia delineata nel Piano Industriale 2025-2027. Si prevede che a regime l’accordo generi ricavi da servizi aggiuntivi per circa 1,6 milioni di euro. Inoltre, nell’ambito dell’accordo, IGD ha acquisito da una società terza un immobile a destinazione logistica ubicato a San Vito al Tagliamento (PN), per un importo di 10,5 milioni di euro, già in uso a Coop Alleanza 3.0, con la quale ha stipulato in pari data un contratto di locazione di lunga durata.

L’asset sarà sottoposto a un intervento di ampliamento, che prevede anche l’inserimento a cura e spese di Coop Alleanza 3.0 di impianti speciali per la conservazione e lo stoccaggio di prodotti a temperature controllate, fondamentali nella logistica per la GDO.

IGD si impegna a rimborsare i costi dell’ampliamento, entro un cap fissato a 16 milioni di euro, al collaudo degli impianti realizzati nella nuova porzione, previsto non più tardi di giugno 2027. Il canone di locazione avrà un importo di 825.000 euro annui fino al rimborso dei costi da parte di IGD, per poi passare a un totale annuo pari a 1.980.000 euro, mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione della durata di 18 anni senza facoltà di recesso.

L’immobile è destinato a essere utilizzato da Coop Alleanza 3.0 per assicurare il servizio logistico su tutta la rete collocata in Friuli Venezia-Giulia e Veneto, inclusi numerosi asset oggetto del nuovo mandato di gestione stipulato con IGD, che a sua volta possiede o gestisce diversi centri commerciali nell’area (Conè a Conegliano Veneto, Clodì a Chioggia e Centro Piave a San Donà di Piave).

L'operazione nel suo complesso, sottolinea il comunicato ufficiale, "è coerente con la volontà di IGD di estendere la propria attività a ulteriori stadi della supply chain operando sull’intera filiera", dall’approvvigionamento alla vendita al dettaglio, supportando anche la creazione di valore, se si tiene conto che l’investimento ha un rendimento superiore allo yield degli ipermercati e dei supermercati del Portafoglio IGD.

Questo approccio, aggiunge la nota, "consente inoltre di ampliare il rapporto landlord-tenant" in un’ottica innovativa, rafforzando la collaborazione oltre i limiti del retail tradizionale e nel contesto di un vero e proprio “Ecosistema Centro Commerciale IGD”.

L’accordo consolida la posizione di IGD sul mercato della gestione e consente alla società di proporsi come provider di riferimento per la prestazione di servizi destinati all’immobiliare retail e alla grande distribuzione organizzata, coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 2025 - 2027.

“Questa operazione - commenta l’amministratore delegato e direttore generale di IGD, Roberto Zoia - ci consente di sviluppare ulteriormente la Business Unit Asset Services for Third Parties, un’attività non capital intensive, che ci permette di attrarre nuovi talenti e al contempo favorire le crescite interne. Inoltre, l’ampliamento del network degli asset gestiti favorirà l’attività di leasing sia negli immobili di terzi che di quelli di proprietà. Con tale accordo si rafforza ulteriormente la partnership di lungo periodo con uno dei nostri principali operatori, ampliando così il concetto di Ecosistema Centro Commerciale mediante una operazione che consente di ottenere rendimenti superiori alla media del nostro portafoglio con contratti di lunga durata garantita”.