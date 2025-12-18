UE-Mercosur: c'è accordo Consiglio-Parlamento per tutela

La presidenza del Consiglio Europeo e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un regolamento di attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo commerciale interinale UE-Mercosur per i prodotti agricoli.

Il regolamento rafforza la tutela degli agricoltori dell'UE e garantisce che le misure di salvaguardia possano essere applicate in modo rapido ed efficace nel caso in cui le importazioni dai partner del Mercosur causino o minaccino di causare gravi danni. Questo accordo non pregiudica le discussioni in corso in seno al Consiglio sulla firma e la conclusione dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo commerciale interinale.

"L'accordo preliminare raggiunto stasera con il Parlamento europeo su un regolamento di salvaguardia dell'UE garantirà un'azione rapida per proteggere gli agricoltori dell'UE in caso di dannose ondate di importazioni", dichiara Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Affari Esteri danese. "Con questa e altre misure, sono stati compiuti notevoli sforzi per affrontare le preoccupazioni e preparare il terreno all'approvazione del cruciale accordo UE-Mercosur. È fondamentale che l'UE diversifichi i propri partenariati commerciali e strategici in momenti come questi".

L'accordo provvisorio mantiene sostanzialmente il quadro proposto dalla Commissione, introducendo al contempo una serie di aggiunte mirate, in particolare per rafforzare il monitoraggio del mercato e migliorare la reattività delle misure di salvaguardia per i prodotti agricoli sensibili.

Il regolamento stabilisce come l'UE possa sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie sulle importazioni agricole dal Mercosur qualora tali importazioni danneggino i produttori dell'UE. Si basa sugli strumenti di salvaguardia dell'UE esistenti, ma introduce procedure più rapide e meccanismi di attivazione più semplici per proteggere gli agricoltori dell'UE.

I colegislatori hanno concordato di ampliare l'elenco dei prodotti agricoli sensibili soggetti a un monitoraggio rafforzato e a procedure di salvaguardia più rapide, includendovi gli agrumi. Hanno altresì introdotto alcune modifiche alla proposta della Commissione per garantire che l'UE possa reagire rapidamente alle perturbazioni del mercato causate dall'aumento delle importazioni agricole dal Mercosur. Per i prodotti sensibili, una sottoquotazione dell'8% dei prezzi per prodotto, abbinata a un aumento dell'8% dei volumi di importazione preferenziali su una media triennale o a un calo dell'8% dei prezzi all'importazione, sarà di norma considerata motivo sufficiente per avviare un'indagine.

L'accordo conferma inoltre la rapida tempistica proposta per l'avvio delle indagini da parte della Commissione, una volta ricevute prove sufficienti. Per i prodotti sensibili, le indagini si concluderanno entro quattro mesi e, in casi urgenti, potranno essere introdotte misure provvisorie entro 21 giorni.

La Commissione monitorerà costantemente e proattivamente le importazioni dei prodotti sensibili identificati e riferirà almeno ogni sei mesi al Parlamento e al Consiglio in merito all'evoluzione del mercato e a eventuali rischi di pregiudizio per i produttori dell'UE. I colegislatori hanno concordato di rafforzare questo quadro consentendo l'estensione del monitoraggio, se debitamente richiesto dall'industria dell'UE, ad altri prodotti non inclusi nell'elenco dei prodotti sensibili. Inoltre, la Commissione pubblicherà orientamenti tecnici entro il 1° marzo 2026 per supportare il monitoraggio del mercato a livello nazionale e locale. Il testo concordato introduce inoltre disposizioni che consentono alla Commissione di intervenire qualora individui un'elusione delle misure di salvaguardia, estendendo la portata delle misure o adottando altre misure di attuazione necessarie.