Fedagripesca Confcooperative contro la nuova Pac
Drei: tagli inaccettabili e nessuna visione strategica per il futuro di agricoltura e pesca
“Non c’è solo il grave problema del taglio di oltre il 20% di risorse al comparto, che resta inaccettabile. Ci preoccupa allo stesso modo la totale assenza di una visione strategica da parte della Commissione che di fatto sceglie di delegare a 27 singoli Stati la politica agricola, l’unica vera politica comune che è stata realizzata da quando esiste l’Europa unita". Riassume così il presidente di Fedagri...
EFA News - European Food Agency
