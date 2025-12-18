Algebris vende ad Acea la sua Aquanexa

Sarà la prima exit di Algebris Green Transition Fund e porterà ai suoi investitori un primo importante evento di liquidità a due anni dall’investimento iniziale. Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund ha accettato l’offerta vincolante presentata da Acea, tramite la controllata a.Quantum, per l’acquisizione fino al 100% del capitale sociale di Aquanexa e, indirettamente, delle pa...