Immobiliare. DeA Capital RE: Fondo Alpha rimborsa quote
La somma verrà riconosciuta agli aventi diritto con pagamento alla Vigilia di Natale
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. ha approvato per il Fondo Alpha un rimborso parziale pro-quota, ai sensi del par. 8.4 del Regolamento di gestione del Fondo, per un ammontare complessivo di 1.558.125 euro, corrispondente a 15 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione.
La somma verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 22 dicembre 2025 e data di pagamento 24 dicembre 2025, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
