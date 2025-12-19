Trattori a Bruxelles: Copa Cogeca canta vittoria

"Manteniamo le nostre promesse!". Con questo slogan Copa e Cogeca sottolineano in un comunicato ufficiale, il successo della manifestazione di protesta inscenata ieri di fronte al parlamento europeo per protestare contro la riforma della Pac e l'accordo UE-Mercosur (leggi notizia EFA News).

"In una potente dimostrazione di unità - sottolinea la nota - Copa Cogeca ha fatto di tutto affinché 10.000 agricoltori di tutti i 27 Stati membri dell’UE si riunissero a Bruxelles per una marcia pacifica, inviando un messaggio chiaro e unificato alle istituzioni dell’UE: le tre sfide che l’agricoltura deve affrontare sono condivise in tutto il continente e il momento di agire è adesso".



"Per la prima volta - prosegue il comunicato - gli agricoltori di ogni angolo dell’Unione Europea si sono uniti, dimostrando uno straordinario coordinamento e unità. Nella più grande protesta agricola che Bruxelles abbia visto negli ultimi trent'anni, gli agricoltori europei hanno parlato con una sola voce, dimostrando che le sfide che devono affrontare, dai prezzi dei fertilizzanti, alle tasse ingiuste o alla mancanza di semplificazione, non conoscono confini nazionali".



"Una voce, tre richieste - sottolinea la nota di Copa Cogeca - Una PAC post-2027 forte, comune e ben finanziata insieme a un QFP che fornisca soluzioni e sostenga la competitività e la crescita; commercio equo e trasparente che salvaguarda efficacemente i nostri standard di produzione e i settori più sensibili, contribuendo al contempo a migliorare la competitività; un vero programma di semplificazione, migliore regolamentazione e certezza del diritto".

"La protesta - aggiunge la nota - è stata caratterizzata da coordinamento, determinazione e un senso di scopo condiviso. Gli agricoltori hanno marciato per le strade di Bruxelles, convergendo da Boulevard Albert II e Boulevard Botanique a Rue Arts-Loi, dove le delegazioni nazionali hanno rilasciato dichiarazioni potenti".

"In mattinata - dicono ancora le organizzazioni degli agricoltori Ue - i vertici di Copa e Cogeca hanno ribadito chiaramente al presidente del Consiglio Costa, alla presidente della Commissione von der Leyen e al Commissario per l'agricoltura e l'alimentazione Hansen le tre richieste fondamentali che univano la protesta odierna".

Nel pomeriggio di ieri sono stati ribaditi gli stessi concetti quando i membri della Copa e della Cogeca hanno incontrato i commissari Sejcovic per il commercio e la sicurezza economica, Hansen per l'agricoltura e l'alimentazione, Serafin per il bilancio e Roswall per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare competitiva.

"Ora la palla - conclude la nota di Copa e Cogeca - è nel campo della Commissione europea, del Parlamento e del Consiglio". La protesta potrebbe concludersi subito, "ma la lotta continua: ora è tempo che le istituzioni ascoltino e agiscano con coraggio. Da questo dipende il futuro dell’agricoltura europea e la sicurezza alimentare di 450 milioni di cittadini".