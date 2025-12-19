Tea: luce verde a sperimentazioni per tutto il 2026

Per le tecniche di evoluzione assistita è arrivata la proroga alle sperimentazioni in campo fino al 2026. A stabilirlo è un emendamento alla legge di bilancio (leggi notizia EFA News), appena approvato e recante la prima firma del presidente della IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato Luca De Carlo.

Come spiegato dal parlamentare Fid, la proroga "consentirà di poter proseguire le attività di ricerca senza l'assillo delle tempistiche, sempre in attesa della stabilizzazione che dovrà arrivare dal nuovo regolamento europeo". De Carlo rileva poi un "aspetto ancora più importante" rappresentato dal fatto che "le geolocalizzazioni dei siti sperimentati diventano ora 'informazioni riservate nella disponibilità' esclusiva dell'Autorità nazionale competente, nonché degli altri soggetti interessati dal procedimento autorizzatorio".

"Con questo passaggio", aggiunge il senatore FdI, "garantiamo la trasparenza necessaria e allo stesso tempo vogliamo mettere un freno alla violenza della propaganda antiscientifica che nei mesi scorsi ha portato alla distruzione dei primi siti sperimentali'.

Secondo De Carlo, l'approvazione dell'emendamento a sua firma riveste "un enorme significato tanto per il mondo agricolo quanto per quello scientifico. Con queste norme proseguiamo quel cammino di ricerca che ci permette di affrontare i cambiamenti climatici e di produrre di più e meglio, garantendo la sicurezza della ricerca e dell'innovazione", conclude il presidente della Commissione Agricoltura al Senato.