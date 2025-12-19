Trentingrana protagonista dell’AI Challenge di Hub Innovazione Trentino

Il Consorzio Trentingrana è stato protagonista dell’Industrial AI Challenge promossa da Hub Innovazione Trentino, Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Trentino Sviluppo S.p.A. e Confindustria Trento. L’iniziativa mette in relazione imprese, mondo della ricerca e giovani talenti con l’obiettivo di sviluppare soluzioni concrete di Intelligenza Artificiale applicata ai processi industriali. Il team che ha lavorato sul caso del Consorzio si è aggiudicato la vittoria finale dell’Industrial AI Challenge 2025, distinguendosi per la qualità progettuale, l’innovatività delle soluzioni e l’impatto misurabile in termini di sostenibilità ed efficienza.

Il progetto ha visto il Consorzio Trentingrana nel ruolo di azienda ospitante e partner industriale, mettendo a disposizione dati reali, competenze operative e uno scenario produttivo complesso, rappresentativo dell’industria agroalimentare cooperativa. L’obiettivo era sviluppare modelli avanzati di analisi, previsione e ottimizzazione dei consumi energetici, integrando fonti tradizionali, cogenerazione e impianti fotovoltaici, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale.

Attraverso un approccio data-driven, basato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di modelli predittivi evoluti, il progetto ha consentito di simulare scenari alternativi di gestione energetica e di individuare strategie in grado di migliorare l’efficienza complessiva degli impianti. I risultati emersi dimostrano come una gestione più dinamica e consapevole dell’energia possa generare una riduzione significativa delle emissioni di CO₂, e, al tempo stesso, importanti risparmi economici contribuendo in modo concreto agli obiettivi di sostenibilità.

Elemento distintivo dell’esperienza è stato l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non solo come strumento di analisi, ma come supporto alle decisioni, capace di tradurre dati complessi in indicazioni operative chiare. Un approccio che conferma il potenziale dell’innovazione tecnologica quando viene applicata a contesti reali e guidata da una visione industriale e valoriale.

"Siamo molto soddisfatti del percorso svolto all’interno dell’AI Challenge", dichiara Stefano Albasini, presidente del Consorzio Trentingrana. "Questo progetto dimostra come l’Intelligenza Artificiale possa diventare uno strumento concreto per migliorare l’efficienza dei nostri processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, senza perdere di vista i valori che da sempre guidano la nostra cooperazione".

L’iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di Trentingrana, che fonda la propria identità su qualità, legame con il territorio, rispetto della filiera e responsabilità verso l’ambiente. In questo contesto, l’innovazione rappresenta un’evoluzione naturale, capace di rafforzare la competitività delle imprese cooperative e di accompagnarle verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili.

"Per una realtà come la nostra", prosegue Albasini, "investire in progetti che uniscono tecnologia, sostenibilità e collaborazione con il mondo della ricerca significa guardare al futuro in modo responsabile. L’AI Challenge è stata un’occasione preziosa per sperimentare soluzioni avanzate e per confermare che tradizione e innovazione possono crescere insieme".

La partecipazione e la vittoria all’Industrial AI Challenge confermano il Consorzio Trentingrana come un esempio di innovazione applicata all’agroalimentare, capace di coniugare competenze tecnologiche, attenzione all’ambiente e valori cooperativi, offrendo un modello replicabile anche a livello nazionale.



