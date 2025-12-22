Do you want to access to this and other private contents?
Canson Capital e Simest mettono il turbo a Casa del gelato
Investimenti per la società di Maranello (MO) per nuovo impianto e sviluppo sui mercati esteri
Casa del Gelato, player italiano di riferimento nella produzione industriale di gelato, annuncia il closing di un’operazione straordinaria (di cui non è stata rivelata l'entità economica) che prevede l’ingresso nel capitale di un veicolo di investimento organizzato da Canson Capital Partners e partecipato anche da Simest, la società del Gruppo CDP che da oltre 30 anni supporta l’internazionalizzazione delle im...
Fc - 56295
EFA News - European Food Agency
