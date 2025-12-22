Coop: campagna di ringraziamento per 6,2 mln soci

Trenta secondi potrebbero sembrare pochi e sicuramente in questo caso ce ne sarebbero voluti molti di più, ma in questo mezzo minuto Coop ha voluto condensare il suo grande e sincero “grazie” ai 6,2 milioni di soci che, durante tutto l’anno, si impegnano nelle attività sociali della cooperazione di consumatori. Tale è l’anima, l’intento e il tono della campagna di fine anno di Coop on air dal 22 dicembre fino al 31: la forza di Coop e dei suoi soci è quella di prendersi cura di chi è in difficoltà, non solo a Natale, ma tutto l’anno. Un film, quello Coop che ingaggia con questo fine il protagonista di queste Feste, un socio piuttosto speciale come Babbo Natale.

Una storia che si sviluppa con maggior respiro nel taglio di oltre un minuto che sarà presente online. “In questo film", osserva Giovanni Porro alla guida di “I’m not a Robot”, agenzia ideatrice dello spot, "mettiamo in scena i soci Coop, e a rappresentarli è Babbo Natale, che ne incarna l'attitudine, quell'essere sempre attenti verso chi ha bisogno. È come vederli incarnati tutti in una persona sola, una persona generosa, attenta alle necessità degli altri e pronta a difendere i più deboli. Ma è anche un voler dire che per i soci Coop lo spirito del Natale dura tutto l'anno, un ricordare che diventare socio significa far parte di una comunità che è attenta non solo ai propri interessi e alle proprie necessità ma anche a quelle della comunità che gli sta intorno”.

Insomma, un modo per dire grazie ai volontari del Dona la Spesa, l’iniziativa di raccolta solidale a punto vendita sia di food, che di materiali per la scuola, che di cibo per animali. Nel 2025 raccolte 1067 tonnellate di alimenti, distribuite a 926 associazioni. Grazie per coloro che acquistando una piantina della campagna Verde Speranza, hanno aiutato Coop a raccogliere 115 mila euro per la raccolta oncologica. Grazie alla generosità di coloro che hanno voluto incrementare il mezzo milione di euro stanziato dalle cooperative per Gaza, permettendo a Coop di superare i 643 mila euro donati.

E grazie alle associazioni e ai soci che hanno permesso a Coop di far sentire con chiarezza la propria voce sul tema della violenza di genere. Acquistando la bag in cotone diffusa a novembre, con il disegno di Giulia, reso disponibile dalla Fondazione Giulia Cecchettin. Con il sostegno ai centri antiviolenza o con l’appello alla sottoscrizione della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del servizio nazionale pubblico di psicologia. Un racconto che esprime la volontà con cui Coop si è schiarata su temi dibattuti e complessi come l’educazione sessuale a scuola o la violenza.

“Il film tocca almeno un paio di temi molto sensibili e non ha paura di affrontare anche questioni politiche", racconta Harald Zwart, regista dello spot 2025 e anche dello spot istituzionale del 2023. "Siamo stati molto attenti nel trattare questi temi con rispetto, e io penso che sia stato molto coraggioso da parte di Coop non avere avuto paura di affrontare questioni così delicate”.

Ultima tra tutte, ma non per importanza, trova posto nel racconto anche l’iniziativa “Un panettone acquistato, un panettone donato” con la quale fino alla Vigilia di Natale per ogni panettone o pandoro acquistato, uno ne viene donato ad associazioni che si occupano di sostegno alle persone in difficoltà.