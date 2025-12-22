Do you want to access to this and other private contents?
Deco Industrie chiude 2025 in crescita
Preconsuntivo con fatturato a 258 milioni di euro, +12%
"Risultati ottimi che consentono di guardare serenamente al futuro". È questo, in estrema sintesi, il commento emerso dall’assemblea dei soci della cooperativa romagnola Deco Industrie, che ha approvato oggi i risultati 2025 che, sottolinea la coop con sede a Bagnacavallo (RA) e numerosi stabilimenti tra Romagna, Emilia e Veneto, "premiano gli sforzi fatti nell’ultimo triennio di grande sviluppo (fat...
