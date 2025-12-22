Ferrero: tutte le novità per l'Epifania

Negli anni la Befana, tradizione originariamente legata all’infanzia, si è affermata come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici di età diverse: la calza stessa è infatti oggi un prodotto trasversale, scelto non solo per i più piccoli ma anche da un crescente numero di adulti.

In tale contesto Ferrero rinnova per il 2026 la propria offerta dedicata alla Befana con 17 referenze rivolte alle diverse fasce d’età, introducendo importanti novità per i diversi brand del portafoglio e ribadendo la volontà di trasferire valore sul mercato attraverso le innovazioni di prodotto: Nutella, che entra per la prima volta nel mondo delle calze, le proposte di Ferrero Premium Chocolate, eleganti e perfette da regalare, l'ampia gamma di calze Kinder non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti, e la calza Tic Tac & Kinder, che unisce freschezza e bontà.

La Calzona Kinder & Co, la calza Kinder più grande di sempre, costituisce la grande novità – di nome e di fatto – del 2026, proposta in due varianti colorate e con un assortimento di 20 bontà Kinder pensate per regalare stupore e condivisione. Questa speciale calza è pensata in particolare per soddisfare anche i più grandi, trasformando l’Epifania in un’occasione di festa non solo per i più piccoli, ma anche per gli adulti che vogliono concedersi un momento di dolcezza e allegria.

Con le Calze Ferrero, l’Epifania diventa un momento di festa per chiunque, anche per il pubblico più adulto. La novità 2026 è rappresentata dalla preziosa Calza Ferrero Rocher, realizzata con tessuti pregiati e impreziosita dall'iconico colore dorato. Al suo interno un delizioso assortimento: sei Ferrero Rocher, una tavoletta Ferrero Rocher Original e dieci Ferrero Rocher Golden Moments.

Tornano le immancabili Calze Ferrero Collection, disponibili in due eleganti versioni che riprendono i colori distintivi della festività: il rosso e l’oro. All'interno un assortimento di 15 specialità Ferrero: Raffaello, Ferrero Rocher e Ferrero Rondnoir.

Non può mancare la Calza Ferrero Prestige, realizzata con materiali premium e un’estetica raffinata che rimanda al periodo festivo, racchiude al suo interno un prezioso assortimento di 21 specialità Ferrero: Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Ferrero Küsschen.

Per chi desidera regalare ai propri cari un mix di dolcezza personalizzato, nei punti vendita aderenti – in servizio cortesia – saranno disponibili calze da riempire con le specialità Ferrero preferite: Ferrero Rocher, Raffaello, Pocket Coffee classico e decaffeinato, e Mon Chéri.

La Calza della Befana Nutella debutta nel mondo dell’Epifania con una grafica calda e festosa e un assortimento dei prodotti più amati: Nutella B-Ready, Nut&Go, Nutella Biscuits e Nutellino. Un’idea regalo perfetta da condividere in famiglia, capace di sorprendere chiunque.

Un’altra divertente novità del 2026 arriva direttamente dalla Calza Tic Tac & Kinder, che unisce insieme in un mix unico gli iconici e allegri confetti Tic Tac e le bontà Kinder. All'interno della calza si potranno trovare due tra i gusti più amati, Tic Tac Berry Mix, Tic Tac Orange e l’esclusivo Cherry Cola, insieme a Kinder Cioccolato e Kinder Bueno.

Per i più piccoli, Kinder propone una vasta gamma di calze pensate per divertire i bambini di ogni fascia d’età. Tornano le calze Kinder Happycalza con le nuove ed esclusive sorprese firmate Panini, Star Wars e Minecraft: un mix di dolcezze Kinder accompagnate dai protagonisti più amati dai bimbi avventurosi e creativi.

Le calze Kinder Happycalza sono anche disponibili in versione Maxi, con una caratterizzazione rinnovata a tema Hot Wheels, Barbie e Pokémon, adatta ai più dinamici e appassionati di questi personaggi dei cartoni animati; infine in versione Mega con sorprese firmate Minions, Disney Princess e Avengers, pronte a catturare anche l’interesse dei più grandi.

Presenti, inoltre, anche quest’anno la Befana Kinder, che porta le tantissime bontà Kinder all’interno di una divertente confezione da regalare e collezionare, oltre alla classica calza Kinder in morbido tessuto e decorazioni tipiche del periodo festivo.