Perugina: La Casa del Cioccolato supera i 80mila visitatori

La Casa del Cioccolato Perugina raggiunge e supera gli 80mila visitatori nel 2025, confermandosi una delle realtà museali d’impresa più attrattive d’Italia e una tappa centrale per chi desidera conoscere da vicino la storia, la cultura e la tradizione cioccolatiera del territorio. Un risultato importante che si inserisce in un anno particolarmente significativo, segnato anche dal riconoscimento Tripadvisor Travellers’ Choice 2025 che ha collocato la struttura nel primo 10% delle migliori esperienze al mondo per gradimento e qualità dell’accoglienza.

Nel corso dell’anno il Museo è stato inoltre scelto come sede per due visite diplomatiche di rilievo. L’ambasciatore dell’Ecuador Esteban Moscoso Bohman, giunto a Perugia per celebrare i 125 anni di relazioni diplomatiche tra Ecuador e Italia, ha donato al Museo la replica di un vaso archeologico di oltre 5000 anni fa, testimonianza tra le più antiche dell’uso sociale del cacao e ora parte delle collezioni permanenti della Casa del Cioccolato. L’Ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti, ha incluso la tappa Perugina-Nestlé nell’ambito dell’iniziativa nazionale “In cammino con la Svizzera”, riconoscendoneil valore culturale e produttivo all’interno del tessuto economico umbro.

Il 2025 ha visto anche la partecipazione della Casa del Cioccolato all’iniziativa “Il Grifo a Perugia e non solo, dalle origini all’età moderna”, promossa dal Comune di Perugia. Il Museo è stato selezionato come una delle tappe del percorso culturale e ha dedicato una visita speciale — andata interamente esaurita — al ruolo del Grifo nella storia e nella comunicazione del marchio Perugina, sottolineando ancora una volta il legame identitario profondo tra l’azienda e la città.

La Casa del Cioccolato continua a distinguersi per un percorso espositivo unico che integra Museo Storico, Fabbrica e Scuola del Cioccolato. Il Museo custodisce materiali dell’Archivio Storico Buitoni-Perugina e un’area dedicata ai 100 anni di Baci Perugina; dalla balconata della Fabbrica si osservano dal vivo le fasi di produzione dei celebri cioccolatini. Anche la Scuola del Cioccolato registra un anno particolarmente significativo: a novembre ha superato, per la prima volta, la soglia delle 5.000 presenze annue, raggiungendo 5.062 partecipanti. Un risultato senza precedenti, che testimonia la crescita straordinaria dell’interesse verso le attività didattiche ed esperienziali legate al mondo del cioccolato Perugina e conferma la Scuola come uno degli elementi più apprezzati dell’intera esperienza. L’offerta viene completata dall’Area Degustazione e dal Gift Shop, rendendo la visita un’esperienza immersiva nel mondo del cioccolato.

Ciò che i visitatori riconoscono maggiormente è l’autenticità della Casa del Cioccolato: un Museo che conserva e racconta una storia industriale unica, una Fabbrica “vera” e pulsante osservabile dal vivo, una Scuola animata da Maestri Cioccolatieri che ogni giorno trasmettono competenze, tecnica e passione.

Un percorso che unisce memoria e presente, tradizione e produzione reale, e che permette di entrare a contatto diretto con l’eredità culturale che Perugina custodisce e rinnova dal 1907, rendendo Perugia — da oltre un secolo — la città del cioccolato.

Come ogni anno, durante il periodo delle festività la Casa del Cioccolato si prepara ad accogliere il consueto flusso di visitatori e turisti che scelgono di unire ai percorsi d’arte e spiritualità una tappa in un luogo che completa, a pieno titolo, l’identità della città.