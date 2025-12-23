Ab Inbev chiude due stabilimenti negli Stati Uniti

AB InBev, Anheuser-Busch InBev chiuderà due stabilimenti negli Stati Uniti e ne venderà un altro per consolidare le proprie attività. L'intenzione è stata confermata dallo stessso birrificio che ha affermato come tale decisione consentirà di “investire maggiormente nelle attività rimanenti”.

In dettaglio la società ha intenzione di chiudere gli stabilimenti di Fairfield, in California, e Merrimack, nel New Hampshire, mentre il birrificio di Newark, nel New Jersey, sarà venduto a una società immobiliare, la Goodman Group. Saranno interessati dai tagli oltre 400 persone attualmente occupate: a loro saranno offerti ruoli a tempo pieno in altre sedi dell'azienda. Anche la produzione sarà assorbita da altri stabilimenti. dichiarato un portavoce di AB InBev

"Negli ultimi 5 anni - ha dichiarato un portavoce dell'azienda - abbiamo intrapreso misure per aggiornare e modernizzare le nostre attività produttive negli Stati Uniti, investendo quasi 2 miliardi di dollari nei nostri 100 stabilimenti in tutto il Paese. Dopo aver condotto un'analisi approfondita, abbiamo deciso di vendere il nostro stabilimento di Newark, nel New Jersey, a Goodman Group e di chiudere i nostri stabilimenti di Fairfield, in California, e Merrimack, nel New Hampshire, all'inizio del 2026. Questi cambiamenti ci consentiranno di investire ancora di più nelle nostre attività rimanenti e nel nostro portafoglio di marchi in crescita e leader del settore”.

La notizia segue l'acquisizione da parte di AB InBev di una quota di maggioranza in BeatBox, produttore statunitense di punch alcolico con oltre 20 SKU nel suo portafoglio.

L'operazione, chiusa a meta dicembe, aggiunge un marchio di livello mondiale al portafoglio Beyond Beer di A-B, in rapida crescita, che comprende già Cutwater Spirits, NÜTRL Vodka Seltzer e Phorm Energy. Essendo uno dei primi 10 marchi RTD del settore, BeatBox completa il portafoglio Beyond Beer di A-B e apporta sapori e stili che vanno ad arricchire l'attuale offerta RTD dell'azienda.