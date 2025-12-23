Antitrust: indagine conoscitiva su gdo e filiera agroalimentare
L'autorità indagherà sui meccanismi dei prezzi, che rimangono alti nonostante calo inflattivo
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla GDO nell’ambito della filiera agroalimentare, con la contestuale apertura di una procedura di consultazione pubblica sui seguenti temi, così come indicati nel provvedimento di avvio:
- eventuali criticità relative alle modalità di esercizio del potere di acquisto da parte degli operatori della GDO, anche con particolare riferimento a quei settori, tipicamente rappresentati dai prodotti freschi pronti per il consumo, dove si riscontra un maggiore sbilanciamento del potere contrattuale a favore degli acquirenti;
- eventuali inefficienze, malfunzionamenti o criticità concorrenziali connessi all’esistenza di diversi livelli di aggregazione tra operatori della GDO in fase di acquisto;
- eventuali specifiche criticità, inefficienze o deficit di trasparenza presenti nella negoziazione e gestione del trade spending, ossia del flusso di contributi versati agli operatori della GDO per la remunerazione dei servizi promozionali e di vendita;
- opportunità e difficoltà per i produttori connesse alla fornitura di prodotti a marchio del distributore (PL o MDD);
- eventuali anomalie di funzionamento o criticità riscontrate nel meccanismo di trasferimento a valle, da parte degli operatori della GDO, delle oscillazioni di prezzo degli input produttivi e degli eventuali risparmi di costo ottenuti in fase di approvvigionamento.
Secondo quanto specifica il documento dell'Agcm, "tutti i soggetti interessati possono proporre, entro la data del 31 gennaio 2026, le proprie motivate osservazioni in merito ai temi sopra indicati, inviando una mail all’indirizzo [email protected].
EFA News - European Food Agency
