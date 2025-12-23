Toscana. Evo Dop e Igp: appuntamento con la selezione

Si rinnova anche per il 2026 l’appuntamento con la ‘Selezione degli Oli Extravergini di Oliva Dop e Igp della Toscana 2026’, iniziativa dedicata a valorizzare e promuovere le migliori produzioni olearie certificate del territorio regionale della campagna olearia 2025/2026. Le domande di adesione potranno essere presentate a partire da oggi, 23 dicembre, fino al 30 gennaio 2026.

La Selezione, che è promossa dalla Regione in collaborazione con PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Sistema Toscana e i Consorzi di tutela, come spiega l’assessore a Economia, Turismo e Agricoltura Leonardo Marras, “rappresenta uno strumento strategico di promozione della qualità, della sostenibilità e dell’identità territoriale dell’olio extravergine di oliva della Toscana, regione da sempre identificata come punta avanzata della qualità. Non a caso, la toscana è al primo posto in Italia per numero di denominazioni di origine, ben 5: Chianti Classico Dop, Lucca Dop, Seggiano Dop, Terre di Siena Dop e Toscano Igp. E proprio a questi oli la Selezione regionale è dedicata, perchè la certificazione Dop e Igp non solo garantisce i consumatori sulla qualità degli oli ma ne garantisce il reale ottenimento da quei territori di cui prendono il nome. Con questa iniziativa", conclude Marras, "la Regione conferma il proprio impegno nel sostenere un comparto simbolo dell’agroalimentare regionale, promuovendo l’eccellenza produttiva, il lavoro delle imprese e il valore culturale e paesaggistico dell’olivicoltura toscana”.

L’iniziativa è rivolta a organizzazioni di produttori, aggregazioni di imprese, cooperative e imprese singole che producono e commercializzano oli extravergini di oliva Dop e Igp ottenuti in Toscana, nelle denominazioni Dop e Igp della Toscana. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 80 campioni complessivi, ammessi secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

Gli oli partecipanti saranno sottoposti a una rigorosa valutazione organolettica anonima, affidata a commissioni regionali composte da capi panel e assaggiatori professionisti iscritti all’Elenco nazionale e operanti in Toscana, a garanzia della massima trasparenza e autorevolezza del processo di selezione. Gli oli che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 65/100 saranno inseriti nel Catalogo ufficiale della Selezione 2026, pubblicato in italiano e inglese, che verrà presentato ai partecipanti e alla stampa di settore in aprile. Uno strumento che negli anni è stato sempre più apprezzato dai produttori che ritrovano una completa descrizione del proprio olio selezionato completo di etichetta e di informazioni di contatto utile anche come strumento di promozione in contesti istituzionali, fieristici e commerciali, anche in occasione di eventi con buyer nazionali e internazionali.

Spazio anche, tra gli oli selezionati, per l’assegnazione di menzioni speciali per le diverse tipologie: miglior olio Dop e Igp per ciascuna delle 5 denominazioni, selezione biologico, selezione monovarietale. A queste si aggiungono tre nuove menzioni: Selezione prodotto di montagna, Selezione olivicoltore, Selezione frantoiano. Non mancherà inoltre la menzione Miglior packaging, quest’ultimo valutato sulla base di criteri di design, sostenibilità e innovazione comunicativa.

Le domande di adesione possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato https://regionetoscana.crmcorporate.it della Regione Toscana, dalle ore 9:00 del 23 dicembre 2025 alle ore 13:00 del 30 gennaio 2026. Nello stesso periodo dovranno essere inviati i campioni di olio al laboratorio incaricato.