General Trade (Végé): incendio devasta capannone a Rutigliano

Cassano (presidente): "Reagiremo all'emergenza e tuteleremo dipendenti".

Feste natalizie amarissime per General Trade, società del Gruppo Végé. Uno spaventoso incendio ha devastato sabato scorso il deposito di Rutigliano (BA): fiamme alte 10 metri sono state avvistate in cima al capannone esteso circa 30mila metri quadri. L'allarme è stato lanciato intorno alle 7 del mattino, con la fuga di una cinquantina di dipendenti tra operai e magazzinieri.

Dopo un vano tentativo di domare l'incendio, il personale è stato costretto all'evacuazione. Le fiamme hanno mandato in cenere la totalità della merce in deposito, comprendente casalinghi, piccoli elettrodomestici e giocattoli destinati a negozi Happy Casa. I camion pronti a partire con i loro carichi hanno dovuto fare retromarcia.

Particolarmente faticosa è risultata l'azione di spegnimento, con un'autobotte da 28mila litri e 25 unità dei Vigili del Fuoco impegnate per ore sul luogo dell'incendio. Il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano ha dovuto firmare un'ordinanza di tutela della salute pubblica, invitando i residenti a rimanere in casa, tenendo le finestre chiuse. Come rilevato da Arpa Puglia, le polveri dell'incendio sono arrivate a due Comuni limitrofi, Turi e Casamassima.

“In questo momento difficile, desidero ringraziare a nome di tutta la General Trade il corpo dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i volontari della Protezione Civile", ha dichiarato in una nota Giovanni Cassano, presidente del CdA di General Trade. "Il loro tempestivo intervento, la professionalità e il coordinamento dimostrato hanno permesso di circoscrivere l’incendio e garantire l’incolumità delle persone, obiettivo per noi prioritario".

La società ha confermato di aver già attivato le procedure di emergenza per garantire la continuità del business. "La nostra azienda ha radici solide e una struttura capace di reagire con prontezza alle avversità", prosegue il presidente. "Riponiamo la massima fiducia nel nostro management, che è già operativo per gestire la transizione e minimizzare i disagi. Siamo determinati a ripristinare i livelli di servizio che i nostri partner e clienti si aspettano da noi, facendo leva sulla capacità di reazione che da sempre contraddistingue il nostro Gruppo".

General Trade SpA monitorerà costantemente l’evolversi della situazione in sinergia con le autorità competenti, con l'obiettivo di avviare nel più breve tempo possibile le operazioni di ripristino dell'area logistica. L'azienda ribadisce "l'impegno a tutelare i propri dipendenti e a mantenere il proprio ruolo di primo piano nel tessuto economico del territorio".