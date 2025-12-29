Do you want to access to this and other private contents?
Conad Nord Ovest amplia il perimetro con i drugstore
Acquisiti 260 punti vendita General a insegna PiùMe (ex IperSoap)
Conad Nord Ovest ha deciso di aprire il proprio perimetro al mercato del drugstore siglando l'accordo per l’acquisizione di General Srl che, attraverso l’insegna PiùMe (ex IperSoap), si è costruita negli anni una posizione riconoscibile nel canale puntando su segmenti home care e personal care, prossimità e rotazione elevata. Conad Nord Ovest acquisisce il marchio di proprietà della famiglia Tognett...
Fc - 56379
