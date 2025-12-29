Conad Nord Ovest amplia il perimetro con i drugstore

Conad Nord Ovest ha deciso di aprire il proprio perimetro al mercato del drugstore siglando l'accordo per l’acquisizione di General Srl che, attraverso l’insegna PiùMe (ex IperSoap), si è costruita negli anni una posizione riconoscibile nel canale puntando su segmenti home care e personal care, prossimità e rotazione elevata. Conad Nord Ovest acquisisce il marchio di proprietà della famiglia Tognett...