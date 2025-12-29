Calza della Befana: un must intramontabile per grandi e piccini

L’usanza di far trovare ai propri figli la calza della Befana - che vede le caramelle protagoniste insieme ad altri dolci tipici - è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie italiane: anche quest’anno la calza sarà presente in 9 case su 10 (90%), a conferma di una tradizione in grado di legare le generazioni e di portare magia e dolcezza. A rivelarlo è l’indagine “I bambini e la Befana”, realizzata da AstraRicerche per Unione Italiana Food, l’Associazione di categoria aderente a Confindustria, attraverso 1000 interviste on line a genitori di bambini dai 4 ai 14 anni.

Un fascino che non ha età. Quasi tutti i genitori intervistati (95%) dichiarano infatti di assaggiare le caramelle presenti nella calza dei propri figli, rendendo questa occasione un momento di dolce nostalgia, capace di farli sentire di nuovo bambini (47%), e di autentica condivisione familiare (35%). Ma che la calza rappresenti qualcosa di significativo e gioioso anche “da grandi” è evidenziato dal fatto che ben 7 italiani adulti su 10 la ricevono o la regalano ad altri adulti.Un’usanza, dunque, che resiste al tempo, cambia pelle ma non perde forza. L’arrivo della Befana continua anche a rappresentare nell’immaginario collettivo dei più piccoli un momento magico: oltre 7 bambini su 10 nel nostro Paese credono a questo leggendario personaggio natalizio.

La calza è un tripudio di dolcezza e coccole per grandi e piccoli. Tra i prodotti più amati troviamo le caramelle (79%), che insieme a cioccolatini (86%) e barrette di cioccolato (83%) si spartiscono il podio dei prodotti preferiti. Il celebre carbone di zucchero, una volta immancabile, perde invece un po’ di terreno nei consensi, pur restando presente nelle calze di 4 bambini su 10.

Chiudono questa classifica la liquirizia (26%) e i succhi di frutta (20%).Tra le caramelle preferite da trovare nella calza troviamo in testa le morbide/gommose (83%), seguite dai lecca-lecca, prodotto senza tempo che ottiene il 70% delle preferenze, dalle gelée (55%) e dalle ripiene (49%), mentre le caramelle dure si collocano leggermente più indietro (32%).Ma quali sono i gusti che i bambini amano trovare nella propria calza? La fragola va per la maggiore ottenendo il 61% delle preferenze, seguita a poca distanza dalla cola (56%). Apprezzati i gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%), più distanziati i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%).

L’arrivo della Befana, che porta con sé una calza piena di dolci, continua ad essere per i più piccoli un momento incantato e pieno di dolcezza. Ma con delle importanti differenze rispetto all’età: crede alla Befana quasi la totalità (97%) dei bambini dai 4 ai 6 anni mentre questo dato scende al 63% per i bambini tra i 6 e i 9 anni. Tra i 13-14enni invece emerge un dato sorprendente: il 31% infatti sostiene di crederci ancora. Infine, il 4% dei bambini non ha mai creduto alla Befana.