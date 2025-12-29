Do you want to access to this and other private contents?
Puratos: partnership con Cascarano in Puglia
L'intesa si inserisce in un programma di crescita con piano pluriennale di sviluppo e investimenti
Lo scorso 23 dicembre, Puratos Italia e Cascarano Vincenzo S.r.l. hanno concluso l'accordo per una nuova joint venture. Con la nascita di Puratos Cascarano, prosegue così la strategia di espansione del ramo italico di Puratos, multinazionale belga produttrice di ingredienti, soluzioni e servizi innovativi per l'industria della panificazione, pasticceria e cioccolato, in oltre 140 Paesi in tutto il...
EFA News - European Food Agency
