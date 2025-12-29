Do you want to access to this and other private contents?
Vivaldi acquisisce 2G per espandersi nell'area adriatica
Con l'integrazione il gruppo raggiungerà un fatturato di circa 85 mln euro
Vivaldi Group, distributore italiano di ingredienti, semilavorati e macchinari per i professionisti del settore panificazione-pasticceria, ha acquisito il ramo d’azienda 2G, distributore regionale di ingredienti e semilavorati con sede in provincia di Ravenna e una clientela concentrata in particolare in questa provincia e in quelle limitrofe di Forlì-Cesena e Ferrara.Questa operazione segna una nu...
