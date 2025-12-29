Diagram Group: ricavi e mol in crescita

Diagram Group si appresta a chiudere il 2025 con ricavi consolidati per 100 milioni di euro, in crescita di oltre il 25% rispetto al 2024, e con un margine operativo lordo in aumento. Risultati questi, ottenuti grazie agli investimenti in tecnologia e alla diversificazione dei servizi e con un significativo incremento su tutte le linee di business (software gestionali, sensoristica, servizi digitali...