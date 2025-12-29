Scuola. Assoenologi: "Governo istituisca ora di agricoltura"

Scuola e agricoltura stanno vivendo un rinnovato feeling. Oltre alle numerose iniziative del governo - dall'istituzione del liceo del Made in Italy al rilancio degli istituti agrari - anche tra gli addetti ai lavori non mancano idee e proposte. Si pensi all'introduzione di un'ora di agricoltura fino dalla scuola primaria come disciplina stabile. Ad avanzare tale prospettiva è Assoenologi che, a breve,...