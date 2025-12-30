Damilano rileva Morra e punta a 120 mln euro fatturato

Un'incorporazione che potrebbe valere un fatturato a nove cifre, a fine anno. Damilano Gruppo Spa ha rilevato Morra srl, società piemontese specializzata nella distribuzione di bevande per il settore Horeca. Con questa transazione, Damilano, già operativa nei comparti delle acque minerali, del vino e della ristorazione ambisce a rafforzare la propria presenza nella distribuzione. L'obiettivo di Damilano è chiudere il 2025 con un volume d'affari di circa 120 milioni di euro.

“L’operazione", si legge in una nota dell'azienda acquirente, "rientra nel percorso di sviluppo industriale del Gruppo e ne conferma la strategia di crescita e rafforzamento nei mercati di riferimento. Allo stesso tempo, rappresenta un primo segnale di interesse verso potenziali future acquisizioni nei settori delle acque minerali, del vino e della distribuzione”.