Lombardia: 70 mln euro per ambiente e benessere animale
Interventi su sistemi di stoccaggio degli effluenti e ottimizzazione dei processi produttivi
Regione Lombardia finanzierà oltre cento progetti presentati da aziende agricole e dedicati a investimenti su clima, ambiente e benessere animale, come previsto dalla misura Srd02 della Pac 2023‑2027. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.“Con queste risorse", dichiara l’assessore Beduschi, "possiamo supportare interventi concreti, come sistemi di...
EFA News - European Food Agency
