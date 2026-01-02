La tragedia di Crans-Montana: oggi Tajani sul luogo dell'incendio

È stato un capodanno di tragedia quello vissuto al lounge bar discoteca Le Consellation di Crans-Montana, in Svizzera, precisamente nel Canton Vallese. Quella che doveva essere una serata di "sana baldoria" in vista della fine d'anno in una tra le località montane più esclusive del mondo, si è trasformata in pochissimo tempo in un dramma collettivo. Il locale, per cause in via di accertamento, ha preso fuoco: 47 sono stati i morti, quasi tutti ragazzi di 17 anni o poco più, visto che la festa era stata organizzata per loro. I feriti sono 112 di cui 107 identificati.

Tra le vittime potrebbero esserci anche degli italianai. "Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate - spiega il comunicato ufficiale della Farnesina emanato ieri 1° gennaio - È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana. È stata allestita una help line da parte della polizia cantonale che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall’Italia. L’ambasciatore d’Italia in Svizzera e la Console Generale d’Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell’Unità di Crisi e dell’Unità tutela degli italiani all’estero".

Oggi, secondo quanto si apprende, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dovrebbe recarsi a Crans Montana sul luogo del dramma definito da Guy Parmelin, presidente della Coinfederazione svizzera. "una delle peggiori tragedie del nostro Paese". Parmelin ha annunciato bandiere a mezz’asta per cinque giorni. Tajani andrà a visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti nel tragico incendio. L'ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha anticipato che all'arrivo della delegazione del ministro Tajani le autorità svizzere dovrebbero condividere la situazione completa degli italiani coinvolti nel rogo: al momento sono 19 i connazionali coinvolti nella tragedia, di cui 13 ricoverati e 6 dispersi.

Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il locale i due proprietari Jacques e Jessica Moretti, di origjni corse. Dal 2015 possiedono il bar Le Constellation e sono proprietari di altri due locali a Crans-Montana. Jessica Moretti, secondo i media francesi, avrebbe riportato un'ustione a un braccio. Alcuni loro dipendenti, invece, non ce l'avrebbero fatta, come hanno raccontato loro stessi a una testata corsa. Jacques Moretti, a quanto viene riferito, non era sul posto quando è scoppiato l'incendio: era, infatti, in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera.

Il locale è stato rilevato dai coniugi Moretti nel 2015, quando era abbandonato: l'hanno poi trasformato in un luogo di ritrovo molto frequentato, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Il locale poteva ospitare fino a 300 persone all'interno e 40 sulla terrazza. Secondo il registro di commercio cantonale del Vallese, la coppia possiede anche altri due locali: Le Senso, un bar-ristorante specializzato in hamburger senmpre a Crans-Montana, e Le Vieux-Chalet, che si definisce una "locanda corsa", nel vicino villaggio di Lens.

Come abbiamo detto, non sono state ancora chiarite le cause del rogo. Si parla, ma la cosa non è confermata, di un "numero" fatto dai camerieri del bar: una sorta di piccolo show in cui un cameriere sale sulle spalle dell’altro tenendo in alto bottiglie di champagne con candele speciali che brillano nel buio come fuochi d’artificio. L'ipotesi, non confermata, è che siano state proprio queste candele a scatenare il fuoco, incendiando il soffitto di legno. ma c'è anche chi sostiene che l'incendio sia stato causato da un petardo sparato all'interno del locale.

A riguardo, pare ci siamo anche una foto, lo scatto, ripreso da diversi media internazionali, mostra almeno sette fontane luminose legate al collo di bottiglie di champagne tenute in alto da alcuni giovani, non si capisce se ospiti o dipendenti del locale. Sopra di loro si noterebbe il rivestimento insonorizzante prendere fuoco all'altezza del punto in cui si trova il bancone bar.

Quello che si sa di certo è che l’incendio è scoppiato nel piano sotterraneo del bar e si è esteso in una dinamica da “flashover”, ossia il passaggio repentino da un rogo localizzato a uno generalizzato, con il calore che si accumula sotto il soffitto, i gas di combustione che si diffondono nello spazio e la temperatura che sale molto rapidamente.

Per fare luce sulle cause è stata aperta un’inchiesta. La procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, spiega che "non ci sono persone in stato di fermo, ma una persona è stata chiamata per chiarire le circostanze dell’incendio. Si è trattato di un incidente", sottolinea il magistrato, per escludere qualsiasi pista dolosa.

Tra i punti da chiarire c'è anche quello della sicurezza: il locale è a due piani: il seminterrato, dove è scoppiato l'incendio, pare dotato di una "scala angusta". E l’unica via d’uscita dal seminterrato del locale sembra abbia piccole dimensioni e sia poco visibile come dichiara in conferenza stampa a Sion il comandante della polizia vallese, Frederic Gisler,

Il dettaglio è stato confermato dalla procuratrice Pilloud: "sono stata anche io in quel locale e posso confermare che la scala che portava nel seminterrato era angusta ma le indagini verificheranno se sono stati rispettati gli standard di sicurezza, ha detto uil magistrato.

Altra domanda al momento senza risposta: quante persone erano all’interno del locale? La procuratrice Pilloud spiega che "l numero massimo di persone ammesse nel bar sarà preso in considerazione durante l’indagine. Al momento non sappiamo quante persone ci fossero ieri sera". Conclude Pilloud: "servirà del tempo per identificare le vittime e restituire i loro corpi alle famiglie il più rapidamente possibile.





