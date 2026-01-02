Produttori soddisfatti per la riduzione dei dazi sulla pasta

Unione italiana food esprime soddisfazione per la notizia che gli Stati Uniti hanno deciso di abbassare i dazi previsti per la pasta italiana, tariffe che avrebbero dovuto avere vigore da ieri 1° gennaio 2026. In un comunicato, Uif, primaria associazione in Italia per rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari e tra le prime in Europa, commenta: "esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che premia il lavoro costante svolto al fianco delle nostre imprese associate, fra cui La Molisana, Garofalo e Barilla, che hanno affrontato con serietà, trasparenza e spirito di collaborazione un percorso complesso e delicato".

"Questo esito - prosegue la nota - dimostra che il ruolo di Unione Italiana Food è centrale nel rappresentare, tutelare e accompagnare le aziende italiane nelle battaglie giuste, soprattutto quando si tratta di difendere la qualità, la correttezza e la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali. Quando il sistema Paese fa squadra - imprese, associazioni e istituzioni - i risultati arrivano. Decisiva la collaborazione del ministro Lollobrogida, del ministro Tajani e del commissario Europeo Sefkovic".



"La decisione delle autorità statunitensi - conclude la nota - conferma inoltre che gli Stati Uniti sono un Paese attento all’Italia e alle sorti della nostra economia, capace di riconoscere il valore delle nostre imprese e il contributo strategico del comparto agroalimentare italiano".