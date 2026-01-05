Barry Callebaut: Giovanni Mondini è nuovo resp mktg Italia

Giovanni Mondini è il nuovo Direttore Marketing di Barry Callebaut Italia portando in dote una solida esperienza nel marketing e nello sviluppo di brand food & beverage, con un forte focus su strategia, posizionamento e creazione di valore per professionisti e consumatori.

Nel suo percorso ha lavorato su progetti di innovazione di portafoglio, attivazione di ecosistemi di marca e costruzione di relazioni durature con il mercato, con un’attenzione costante all’equilibrio tra visione, execution e risultati. Dopo la laurea in Economia all'Università di Bologna, Mondini ha seguito doversi settori alimentari, lavorando per Conserve Italia, Vicenzi e, negli ultimi 10 anni, per Warsteiner.

"La sua nomina - spiega un comunicato dell'azienda - segna l’avvio di una nuova fase per Barry Callebaut Italia, in cui il marketing diventa leva di connessione tra cultura del gusto, competenza tecnica e comunità professionale. Barry Callebaut Italia saluta il 2025 in un contesto complesso per l’intero settore del cacao e del cioccolato, segnato da forte volatilità delle materie prime, dinamiche di consumo in evoluzione e una crescente richiesta di valore, competenza e visione da parte del mercato. Un anno sfidante, che ha rappresentato un passaggio di realtà e consapevolezza, e che rafforza la scelta di guardare avanti con un approccio ancora più chiaro, concreto e orientato al lungo periodo. E' in questa prospettiva che si inserisce la nomina di Mondini".

Il gruppo belga sarà proptagonista al prossimo Sigep, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, in programma dal 16 al 20 gennaio 2026 a Rimini, dove Barry Callebaut presenterà il nuovo posizionamento globale del brand Callebaut Masters of Taste attraverso un percorso di degustazione, strutturato in 7 experience al giorno accessibili a 40 ospiti per ciascun turno, per un totale di circa 1.400 esperienze guidate.

"Attraverso Sigep - spiegano dall'azienda - Barry Callebaut Italia mostra ciò che sta costruendo: non solo prodotti, ma un sistema fatto di formazione, innovazione concreta, cultura del gusto e sostenibilità come competenza. Un posizionamento che rafforza il ruolo dell’azienda come partner solido per i professionisti e abilitatore di futuro per il settore".

Simone Annese, managing director Italia, precisa che “guardando sempre avanti, affronteremo il 2026 con slancio, Barry Callebaut Italia continuerà a investire in persone, conoscenza e relazioni, accompagnando chef, pastry chef, panificatori, gelatieri, operatori del foodservice, distributori, laboratori e industrie in un percorso di crescita condivisa. Perché oggi più che mai, il valore nasce dalla capacità di dare forma al futuro, insieme”.