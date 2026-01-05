Si è spento Arnaldo Caprai, l'ambasciatore del Sagrantino

È deceduto a 92 anni Arnaldo Caprai, protagonista dell’imprenditoria umbra e italiana, il cui nome è legato alla valorizzazione del Sagrantino, vitigno che il viticoltore ha saputo portare da espressione locale a simbolo di eccellenza enologica riconosciuta nel mondo. Tutto questo grazie all'omonima cantina fondata a Montefalco proprio da Caprai che lascia la moglie Fiorella e i figli Marco, che ha preso il posto del padre nell’azienda vitivinicola, Luca e Arianna.

Caprai viene oggi ricordato come l'ambasciatore del Sagrantino nel mondo ossia come colui che ha contribuito alla notorietà internazionale di Montefalco e dell’intera regione. Un’opera che oggi prosegue nel lavoro del figlio Marco e con grandi professionisti del settore e istituti universitari e di ricerca.

La carriera di Caprai, in realtà, ebbe inizio nel settore tessile, a Foligno, dove ha sviluppato la sua attività e dove coltivava anche una raffinata passione per il collezionismo di merletti antichi. Negli anni Settanta matura la scelta di investire nella sua Umbria, acquistando una proprietà di 42 ettari, di cui 4 già vitati: la Tenuta Val di Maggio, nel territorio di Montefalco. Nel corso degli anni, annette alla tenuta i migliori terreni adiacenti. Un impegno costante che nel 2002 gli vale il titolo di Cavaliere del Lavoro per Meriti in Agricoltura.

"Con la scomparsa di Arnaldo Caprai l'Umbria perde un uomo di straordinaria visione che ha saputo con tenacia portare avanti e innovare la tradizione manifatturiera e quella vitivinicola - ha dichiarato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti - Dalla storica attività nel settore tessile alla felice intuizione nel mondo del vino, Caprai è stato un vero e proprio ambasciatore del Sagrantino nel mondo, contribuendo in modo decisivo a far conoscere Montefalco e l'intera regione a livello internazionale".

La Giunta regionale esprime sentite condoglianze alla famiglia Caprai, ai familiari, alla moglie Fiorella e ai figli Marco, Luca e Arianna, in questo momento di profondo dolore, ricordando l'esempio di un imprenditore che ha sempre creduto nel valore del lavoro e nel legame indissolubile con la propria terra".