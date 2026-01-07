Bayer e Adm rinnovano per 3 anni la partnership in Maharashtra

Bayer, azienda globale con competenze chiave nei settori delle scienze della vita, della sanità e dell'agricoltura e ADM-Archer Daniels Midland, uno dei leader mondiali nelle soluzioni innovative per l'agroalimentare derivanti dalla natura, attraverso la sua Gurugram Adm, azienda globale nel settore agricolo e della trasformazione alimentare con attività significative in India, hanno annunciato un prolungamento di tre anni della loro partnership a sostegno degli agricoltori del Maharashtra, in India, sulla scia del successo del programma avviato nel 2022.

Con la proroga, il programma quadruplicherà la sua portata, raggiungendo 100.000 agricoltori attraverso le FPO (Farmers' Producer Organizations, organizzazioni di produttori agricoli) ed espandendo la sua copertura da 35.000 ettari a 200.000 ettari. L'espansione coprirà 7 distretti del Maharashtra, aggiungendo Nanded, Parbhani, Hingoli e Solapur alla sua impronta originale di Latur, Dharashiv (precedentemente Osmanabad) e Beed.

La partnership, avviata nel giugno 2022 per rafforzare le pratiche agricole sostenibili nella coltivazione della soia nel Maharashtra, ha raggiunto con successo 25.000 agricoltori entro maggio 2025, raggiungendo i suoi obiettivi e gettando solide basi per un'ulteriore espansione.

La partnership, sottolinea il comunicato ufficiale, si avvale anche di un quadro di sostenibilità credibile: la ProTerra Foundation, che si concentra su cinque aree critiche della sostenibilità della catena di approvvigionamento:

gestione personalizzata della produzione (Produzione); programmi di irrorazione su misura che enfatizzano gli intervalli pre-raccolta e la protezione della biodiversità (Protezione); guida professionale all'implementazione (Monitoraggio del programma); documentazione dettagliata sulla gestione delle colture (Passaporto); competenza collaborativa nella gestione dei parassiti post-raccolta (Gestione post-raccolta).

A integrazione di questi sforzi, aggiunge la nota ufficiale, "Bayer ha condotto ampi programmi di formazione in presenza e online per rafforzare le competenze degli agricoltori in materia di buone pratiche agricole (GAP), biodiversità e sostenibilità".

Grazie a una combinazione di appezzamenti dimostrativi modello e attività di sensibilizzazione su larga scala, l'azienda ha coinvolto migliaia di coltivatori, entrando in contatto con oltre 58.000 agricoltori tramite conferenze telefoniche sull'integrazione dei sistemi di gestione dei parassiti (IPM) nella gestione delle colture.

In tutti i distretti coinvolti nel progetto, Bayer ha anche organizzato centinaia di campi di formazione sulla semina e la gestione delle colture, mentre un gruppo di agricoltori accuratamente selezionati ha seguito una rigorosa formazione BayGAP per adottare pratiche agricole sostenibili di riferimento a livello globale.

Parallelamente, il team di agronomi di ADM riceve una formazione regolare sulle pratiche di coltivazione complete, compresi i programmi di gestione dei nutrienti e dei pesticidi, nonché le buone pratiche agricole (GAP). Ciò consente loro di guidare efficacemente gli agricoltori nell'attuazione di pratiche sostenibili, salvaguardando al contempo la redditività economica delle comunità agricole.

Basandosi su queste fondamenta, ADM ha sfruttato la sua vasta rete in India, che spazia dalla produzione, alla lavorazione dei semi oleosi, al commercio di materie prime, all'alimentazione animale e umana, per approfondire il sostegno alle comunità agricole. Ciò include l'impegno sul campo attraverso i suoi Krishi Vikas Kendras (KVK), una rete di oltre 50 centri di sviluppo e approvvigionamento delle colture.

Insieme, Bayer e ADM continueranno ad applicare le stesse comprovate pratiche di formazione e agricoltura sostenibile nella loro partnership estesa.

"Sfruttando i collegamenti di mercato e le risorse globali di ADM - spiega Amrendra Mishra, amministratore delegato di Ag Services & Oilseeds e Country Manager India di ADM - miriamo a fornire a 100.000 agricoltori gli strumenti per rafforzare la resilienza economica, migliorare i mezzi di sussistenza sostenibili e guidare il futuro dell'agricoltura indiana attraverso pratiche che promuovono la sostenibilità ambientale e della catena di approvvigionamento".

Riflettendo l'impegno condiviso per la sostenibilità, Simon Wiebusch, Country Divisional Head Crop Science Division di Bayer per India, Bangladesh e Sri Lanka, ha dichiarato: "lo sviluppo sostenibile in agricoltura non può essere raggiunto in modo isolato, ma richiede partnership profonde e orientate agli obiettivi. La nostra collaborazione ampliata con ADM dimostra cosa è possibile ottenere quando le organizzazioni si uniscono con un impegno condiviso per la prosperità degli agricoltori, pratiche climaticamente intelligenti e una gestione responsabile. Estendendo soluzioni collaudate in tutto il Maharashtra, miriamo ad aiutare gli agricoltori a migliorare i raccolti in modo sostenibile, costruendo al contempo un ecosistema agricolo più resiliente e pronto per il futuro".