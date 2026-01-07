Aperte le iscrizioni al corso in nutrizione umana dell'Uniba

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Perfezionamento in Nutrizione Umana per l'anno accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente. Le iscrizioni sono aperte fino a fine febbraio 2026.

La quota di iscrizione è di € 700 + 30,00 (contributo ammissione) + 4,13 (contributo di assicurazione) + 16,00 (imposta di bollo) + 67,60 (costo attestato) + 16,00 (imposta di bollo). I partecipanti ai singoli moduli spendono € 150 (per ciascun modulo) + € 4,13 (contributo di assicurazione) + € 16 (imposta di bollo). Le borse di studio ammesse sono 2 con esenzione totale e sono finanziate dalla OROPAN S.p.A. Le lezioni si terranno venerdì pomeriggio e sabato mattina in modalità mista (presenza e remoto in sincronia). Il corso darà diritto a crediti: 20 CFU e 50 ECM.

Tra i docenti del corso coordinato dal professor Giuseppe Calamita del dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e ambiente (DBBA) del Campus "E. Quagliariello" di Bari, figura anche Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista e divulgatrice scientifica.

"In qualità di docente del Corso - spiega Bernardi - desidero segnalare questa opportunità formativa rivolta a laureati (LT o LM), con un’impostazione pensata per coniugare aggiornamento scientifico e applicabilità professionale".

Pochi giorni fa, l'esperta ha partecipato al convegno scientifico di Italmopa a Sigep: in vista della prossima edizione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè (Rimini Expo Centre, 16-20 gennaio 2026), l'associazione degli Industriali Mugnai d'Italia ha convocato una conferenza sul tema "Tutto il buono delle farine italiane. Un prodotto d'eccellenza sicuro, salutare e versatile". Bernardi ha parlato sul tema "Caratteristiche nutrizionali e salutistiche delle ferine: alcuni miti da sfatare" (leggi notizia EFA News).

Testimone della Dieta Mediterranea, Bernardi, specialista in scienze dell’alimentazione e docente di Biologia della nutrizione presso l'Università degli studi di Bari ha più volte sottolineato: “se è vero che la Dieta Mediterranea è un inno all’equilibrio e alla varietà, è anche un monito a mangiare tutto senza escludere nessun cibo e in questo contesto anche e soprattutto la carne e le proteine animali hanno un ruolo fondamentale per la nostra salute: forniscono proteine complete, vitamine del gruppo B, in particolare la B12, insieme a minerali essenziali quali ferro e zinco” (leggi notizia EFA News).