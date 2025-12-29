Sigep 2026: Italmopa dibatte sull'eccellenza delle farine italiane

Si rinnova l'appuntamento annuale con il convegno scientifico di Italmopa a Sigep. In vista della prossima edizione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè (Rimini Expo Centre, 16-20 gennaio 2026), l'Associazione degli Industriali Mugnai d'Italia ha convocato una conferenza sul tema "Tutto il buono delle farine italiane. Un prodotto d'eccellenza sicuro, salutare e versatile".

L'appuntamento è per sabato 17 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso il Rimini Expo Centre, con ingresso gratuito previa iscrizione tramite apposito modulo (vedi allegato) al seguente indirizzo: [email protected].

Modererà i lavori Francesco Vacondio, presidente Molini a frumento tenero di Italmopa.

Interverranno i seguenti relatori:

- Alessandra Marti, professore in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli studi di Milano, che si esprimerà sul tema "La macinazione del frumento, oggi: tutta un'altra storia".

- Lorenzo Cavalli, presidente Antim, sul tema "Mantenimento in efficienze dell'impianto molitorio per la produzione di sfarinati di qualità".

- Avvocato Giuseppe Durazzo sul tema "I controlli igienico-sanitari lungo la filiera: una garanzia per i consumatori".

- Marina Carcea, dirigente tecnologico Crea e presidente Aistec, sul tema "Non esistono tipologie di farine più o meno buone ma più o meno adatte ai vari utilizzi".

- Elisabetta Bernardi, biologa, nutrizionista e divulgatrice scientifica, sul tema "Caratteristiche nutrizionali e salutistiche delle ferine: alcuni miti da sfatare".