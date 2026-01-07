Ucraina: piano triennale Fao di emergenza e ripresa agricola

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) ha pubblicato il suo Piano di Risposta di Emergenza e di Rapida Ripresa per l'Ucraina per il 2026-2028, delineando le azioni prioritarie per proteggere i mezzi di sussistenza agricoli, ripristinare la capacità produttiva e sostenere il settore agroalimentare ucraino.

"La guerra ha complicato notevolmente la vita degli agricoltori ucraini, dall'accesso alla terra e ai macchinari alla possibilità di commercializzare i loro prodotti. Allo stesso tempo, il settore agricolo rimane vitale per la sicurezza alimentare, l'occupazione e la stabilità economica del Paese. Per questo motivo, insieme ai nostri partner, stiamo investendo nella resilienza delle famiglie rurali e nel futuro dei sistemi alimentari ucraini", ha affermato Taras Vysotskyi, viceministro dell'Economia, dell'Ambiente e dell'Agricoltura dell'Ucraina.

Le pressioni causate dalla guerra sono particolarmente acute nelle regioni in prima linea, dove le infrastrutture agricole sono state danneggiate o distrutte, l'accesso alla terra è limitato dai residuati bellici esplosivi e i produttori devono far fronte a carenza di manodopera e aumento dei costi di produzione. Insieme, questi fattori hanno interrotto i cicli produttivi, limitato l'accesso al mercato e indebolito la capacità del settore agricolo di operare oltre la sopravvivenza di base.

Il Piano di risposta alle emergenze e alla ripresa rapida della Fao per il 2026-2028 risponde a queste sfide attraverso un approccio integrato e pluriennale che collega l'assistenza agricola immediata con interventi di ripresa rapida e di rafforzamento della resilienza. Il Piano dà priorità alla salvaguardia della produzione alimentare per le famiglie rurali vulnerabili e i piccoli agricoltori, contribuendo al contempo al ripristino delle risorse produttive, sostenendo la riabilitazione mirata dei terreni agricoli e rafforzando i percorsi verso una produzione orientata al mercato e resiliente al clima.

"Le comunità rurali ucraine non possono permettersi una pausa tra la risposta alle emergenze e la ripresa", ha affermato Shakhnoza Muminova, responsabile della Fao in Ucraina. "Questo Piano è concepito per colmare questo divario, proteggendo i mezzi di sussistenza ora, ripristinando un accesso sicuro alla terra e sostenendo gli agricoltori e le famiglie rurali nella ricostruzione della produzione. Un sostegno continuo e prevedibile è fondamentale per prevenire perdite più gravi e per sostenere gli sforzi di ripresa nel tempo".

Il Piano è strutturato attorno a tre pilastri che si rafforzano a vicenda: prove e coordinamento, agricoltura d'emergenza e ripresa rapida. Insieme, questi pilastri mirano a garantire che l'assistenza sia mirata, basata sui dati e allineata alle priorità nazionali, sostenendo al contempo la graduale transizione dall'assistenza umanitaria alla ripresa e alla resilienza a lungo termine.

Particolare attenzione è rivolta alle regioni in prima linea, alle donne e ai giovani, agli sfollati interni e ai rimpatriati, nonché alla riabilitazione dei terreni agricoli colpiti da rischi di esplosione – un prerequisito per ripristinare la produzione, rafforzare la sicurezza alimentare e consentire attività economiche sicure nelle aree rurali. Collegando l'azione di emergenza alla ripresa rapida e agli interventi orientati agli investimenti, la Fao mira a preservare il potenziale agricolo dell'Ucraina e a sostenere il settore agroalimentare come pilastro della resilienza nazionale e della futura ricostruzione.

Oggi, il portafoglio attivo della Fao in Ucraina ammonta a 25,9 milioni di dollari, di cui 24 milioni di dollari sono destinati ad attività di emergenza e di ripresa rapida. Si rendono necessarie risorse aggiuntive per ampliare la copertura, prevenire un'ulteriore erosione della capacità produttiva e garantire che l'agricoltura rimanga una base per la ripresa e lo sviluppo a lungo termine.



