Crisi del cacao: Hershey punta alle caramelle griffate

Hershey, il colosso del cioccolato Usa, spinge anche sul segmento caramelle "agganciando" una delle icone del basket mondiale, ossia Il mitico Shaquille O'Neal. C'è lui, infatti, dietro al nuovo marchio Shaq-A-Licious SLAMS, caramella gommosa dalla consistenza multipla che, come conferma la società della Pennsylvania, è stata "creata da Shaquille O'Neal e The Hershey Company.

Secondo il claim che sta tempestando gli Stati Uniti, "con tre palline gommose dolci e croccanti ai gusti anguria, fragola e arancia e un anello gommoso al mango acidulo, Shaq-A-Licious SLAMS celebra l'amore di Shaquille per le schiacciate, il basket e l'energia dei bambini grandi".

I fan, sottolinea il comunicato ufficiale, "possono interagire con le caramelle allineando le palline, schiacciandole nell'anello e mescolando e abbinando i gusti per creare sensazioni gustative uniche ad ogni morso".

“Quando faccio qualcosa, voglio che sia grande! Grande gusto, grande divertimento, grande tutto - ha detto O'Neal - Con Shaq-A-Licious SLAMS, non ti limiti a prendere una caramella gommosa e a metterla in bocca. Si impilano le palline, si mira all'anello al mango, si tira e poi si assapora quel grande morso agrodolce. La gente mi diceva sempre: ‘Non giocare con il cibo’. Con SLAMS, dico a tutti: giocate pure con le vostre caramelle. Impilatele, schiacciatele, mangiatele... e se sbagliate il tiro, avete comunque il canestro".

L'azienda punta molto sulla nuova referenza come ha dichiarato Vivek Mehrotra, Senior Brand Manager di Shaq-A-Licious, The Hershey Company: “SLAMS è una vera rivoluzione per il marchio Shaq-A-Licious e mette in mostra il nostro approccio all'innovazione nel settore delle caramelle. L'accostamento di croccanti palline gommose all'interno di un anello al mango acido crea un boccone dalla consistenza multipla, diverso da qualsiasi altro prodotto presente nel reparto caramelle gommose. Con la visione di Shaquille che ne modella ogni dettaglio, SLAMS offre un'avventura multisensoriale unica nel suo genere che cattura l'attenzione non appena si apre la confezione".

"Shaq-A-Licious SLAMS - spiega Mehrotra - si basa sul successo della linea Shaq-A-Licious XL Gummies in un formato nuovo e dinamico. Mantenendo Shaquille al centro del marchio, SLAMS debutta con un design stratificato che privilegia la consistenza e invita i fan a scoprire modi nuovi e divertenti per gustare le loro caramelle".

Secondo il manager "O'Neal è coinvolto in prima persona nella realizzazione di ogni prodotto Shaq-A-Licious, dall'ideazione alla produzione. La sua visione contribuisce a definire il nome, i gusti, il sapore, la confezione e il lancio dei prodotti.

La linea Shaq-A-Licious XL Gummies comprende anche:

Shaq-A-Licious XL Gummies Original: caramelle gommose a forma di volto di Shaquille in una vivace confezione blu e viola, nei gusti pesca, punch ai frutti di bosco e arancia;

Shaq-A-Licious XL Gummies Sour: un trio dal gusto pungente di forme e sapori ispirati ai leggendari soprannomi di Shaquille - Diesel, The Big Cactus e The Big Shamrock - nei gusti ananas, frutti di bosco e anguria;

Shaq-A-Licious XL Gummies a forma di sneaker: sneaker modellate sulle iconiche SHAQ sneaker nei gusti mango (arancione), lime (verde) e fragola (rosso).

Le caramelle gommose Shaq-A-Licious XL sono state lanciate a livello nazionale nel 2024 in collaborazione con The Hershey Company, diventando il prodotto dolciario più venduto dell'anno. La linea è iniziata con le caramelle gommose Original a forma di volto di Shaquille e le Sours con i suoi leggendari soprannomi, Diesel, The Big Cactus e The Big Shamrock, per poi espandersi nel 2025 con caramelle gommose a forma di sneaker ispirate alle sue iconiche calzature SHAQ.