Tonitto 1939: avviato potenziamento unità produttiva a Genova

Tonitto 1939, azienda specializzata nel sorbetto, nel gelato senza zuccheri aggiunti e nei gelati “speciali” come High Protein e Vegan, sarà una delle realtà protagoniste di Marca 2026 a Bologna, l’unico appuntamento nazionale interamente dedicato ai prodotti food e non food a Marca del Distributore, in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026.La storica azienda ligure con sede a Genova, che ogg...