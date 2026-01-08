Do you want to access to this and other private contents?
Tonitto 1939: avviato potenziamento unità produttiva a Genova
Azienda ligure annuncia partecipazione a Marca, Winter Fancy Food e Gulfood
Tonitto 1939, azienda specializzata nel sorbetto, nel gelato senza zuccheri aggiunti e nei gelati “speciali” come High Protein e Vegan, sarà una delle realtà protagoniste di Marca 2026 a Bologna, l’unico appuntamento nazionale interamente dedicato ai prodotti food e non food a Marca del Distributore, in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026.La storica azienda ligure con sede a Genova, che ogg...
