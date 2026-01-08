It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Spagna. Goya investe sulla logistica e punta ai mercati europei

Nuovo magazzino a Toledo per rifornimento agile di oltre 4000 punti vendita

Il produttore e distributore alimentare spagnolo Goya Europa ha ampliato il suo magazzino di Casarrubios del Monte (Toledo) con il sistema Pallet Shuttle semiautomatico di Mecalux. Secondo il comunicato stampa dell'azienda, l'installazione migliora le prestazioni logistiche dell'azienda e garantisce un rifornimento agile a oltre 4000 punti vendita in Spagna."Il sistema Pallet Shuttle semiautomatico...

lml - 56545

EFA News - European Food Agency
Similar