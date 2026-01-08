Spagna. Goya investe sulla logistica e punta ai mercati europei

Il produttore e distributore alimentare spagnolo Goya Europa ha ampliato il suo magazzino di Casarrubios del Monte (Toledo) con il sistema Pallet Shuttle semiautomatico di Mecalux. Secondo il comunicato stampa dell'azienda, l'installazione migliora le prestazioni logistiche dell'azienda e garantisce un rifornimento agile a oltre 4000 punti vendita in Spagna."Il sistema Pallet Shuttle semiautomatico...