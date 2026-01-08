Marca 2026: Despar illustra le novità in fiera

Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, parteciperà alla 22° edizione di Marca by Bologna Fiere in programma il 14 e 15 gennaio alla fiera di Bologna. Despar Italia sarà presente con il proprio stand al padiglione 21, stand B19-C18.

Per la giornata di mercoledì 14 gennaio dalle ore 15.00 e nella giornata di giovedì 15 gennaio dalle ore 11.30 presso lo stand sarà presente il direttore generale di Despar Italia Filippo Fabbri (foto), che sarà disponibile per interviste e approfondimenti con la stampa con un focus sui trend del prodotto a marchio e le novità di Despar presentate a Marca.