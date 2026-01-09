It does not receive public funding
Sigep 2026: Pernigotti lancia i suoi semilavorati

Brand torna alla ribalta alla rassegna internazionale (Riminifiera, 16-20 gennaio 2026)

Arrivano nuovi prodotti di Signor Stefano, il brand di proprietà di Pernigotti Spa che propone semilavorati per le gelaterie artigianali. Il gruppo dolciario di Novi Ligure (Alessandria), controllato da JP Morgan Asset Management e Invitalia, presenterà infatti diverse novità in occasione del prossimo salone internazionale Sigep World 2026, che si svolgerà dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini.Innanzitutto, sar...

